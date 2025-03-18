Футбол
18 марта, 20:20

Дзюба рассказал о взаимоотношениях с Карпиным

Артем Бухаев
Корреспондент

Форвард сборной России Артем Дзюба рассказал о взаимоотношениях с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Мы отвечаем на вопрос, но вы нам не верите. Смысл вопроса, если вы не верите? Вы думаете мы с Валерием Георгиевичем уйдем после пресс-конференции и отвернемся друг от друга, потому что здесь друг друга терпим? То есть я захожу в сборную и слышу: «Навязали тебя?» — сказал Дзюба на пресс-конференции сборной России.

«Меня нагнули, поэтому ты здесь. А еще меня нагнули, чтобы ты был капитаном», — добавил Карпин.

  • АндрейЕвгеньевич

    Писакам нужна сенсация !! Правда их давно не интересует..

    19.03.2025

  • Ilya Gudman

    Так много лет рассказывал , или резко появилась новая версия ?))) Хоть ссы в глаза все божья роса этому товарищу )

    18.03.2025

    • Дзюба заявил, что будет великое событие, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

    Карпин о словах Гурцкая про вызов Дзюбы под давлением: «Кто меня может нагнуть?»

