Дзюба рассказал о взаимоотношениях с Карпиным

Форвард сборной России Артем Дзюба рассказал о взаимоотношениях с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Мы отвечаем на вопрос, но вы нам не верите. Смысл вопроса, если вы не верите? Вы думаете мы с Валерием Георгиевичем уйдем после пресс-конференции и отвернемся друг от друга, потому что здесь друг друга терпим? То есть я захожу в сборную и слышу: «Навязали тебя?» — сказал Дзюба на пресс-конференции сборной России.

«Меня нагнули, поэтому ты здесь. А еще меня нагнули, чтобы ты был капитаном», — добавил Карпин.