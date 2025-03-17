Дзюба: «Написали, что должен позвонить Карпин. Подумал, что пранк»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о том, как он узнал о вызове в сборную.

— Можешь вспомнить тот момент, когда узнал о вызове?

— Сидел дома в Тольятти, мне написали, что должен позвонить Валерий Георгиевич. Подумал, что пранк. Потом Валерий Георгиевич пишет, занят ли я. Ответил, что нет. Он мне набрал, поболтали минут 15-20, я реально обалдел. Не мог поверить, потому что долго ждал и мечтал. В какой-то момент даже перестал верить. Но окружение и близкие верили, так что это был приятный подарок, — цитирует футболиста пресс-служба РФС.

Дзюба попал в состав национальной команды на BetBoom Матчи Сборной России с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта).

36-летний форвард тольяттинцев в последний раз выходил на поле в составе сборной 21 июня 2021 года в матче чемпионата Европы с Данией. На его счету 30 голов за сборную России. Ему осталось забить один мяч, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной.