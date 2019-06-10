Дзюба рассказал, как добиваться успеха вопреки ожиданиям

Нападающий сборной России Артем Дзюба, рассуждая о сложностях, встававших на его пути в ходе футбольной карьеры, отметил, что никогда не сдастся.

– Люди часто не замечают, когда у тебя все хорошо и ты побеждаешь, – рассказал Дзюба в интервью официальному сайту УЕФА. – Но когда приходится уходить и начинать свой путь заново, многие в тебя не верят, думают, что ты сломаешься. В какие-то моменты приходилось закусить удила, ведь я человек, который никогда не сдастся! Это у меня с детства, так есть и так будет.

Также нападающий добавил, что ситуация, когда отворачивается весь мир, не способна его напугать:

– Сдаться проще всего. Пусть хоть весь мир отвернется, а такое уже случалось со мной не раз. Ничего страшного. Есть близкие люди, которые всегда рядом. А это дороже, чем все остальное. Мнение общества часто меняется: сегодня так, уже завтра по-другому. Нужно идти своей дорогой и верить в себя, – заявил футболист.

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