17 марта, 19:59

Дзюба о титуле главного сигма-боя российского футбола: «Я такой, с особенностями»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал статус главного сигма-боя российского футбола.

— Несколько человек из шоу-бизнеса назвали тебя главным сигма-боем российского футбола. Что про это думаешь?

— Кстати, да. Маше Горбань огромное спасибо. Я слышал об этом. Наверное, завирусилось после сборов, где я немного дурачился. Если я правильно понимаю, то это значит, что я такой, с особенностями своими.

— Ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко сказала, что увидела твой вызов в звездах. Веришь и ты в астрологию?

— Ну я не очень во все это верил. В моменте казалось, что Олеся немножко бредит. Но, надо отдать ей должное, сейчас все говорят, что она была права. Что-то в этом есть, — цитирует Дзюбу пресс-служба РФС.

Дзюба попал в состав национальной команды на BetBoom Матчи Сборной России с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта).

36-летний форвард тольяттинцев в последний раз выходил на поле в составе сборной 21 июня 2021 года в матче чемпионата Европы с Данией. На его счету 30 голов за сборную России. Ему осталось забить один мяч, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной.

Источник: РФС
  • Симон Вирсаладзе

    С особенностями умственного развития, угу

    18.03.2025

  • Кондрат Ник

    У Дзюбы "особенности в развитии". Менталитет ребенка. Хороший спортсмен и человек с мозгами не обязательно одно и тоже. Желательно, но не всегда совпадает.

    18.03.2025

  • marchela13

    Какой он мужик-драчила.

    17.03.2025

  • zg

    "Эх,где мои 17 лет,на Большом Каретном"))))

    17.03.2025

  • Millwall82

    ахахах, ну со спортсменками совсем уж туго, в тех ВУЗы еще поступи, а там совсем глухо было, в плане физической формы все прекрасно, но на лицо конечно они не очень почти все были, они порой и добрые были даже, но точно не умные. Простые как 5 копеек, может и кусочек женского счастья заслуживали, с одной такой встречался 1,5 года, до сих пор вспомнает. Однолюбка, хотя 20 лет прошло. Про верность, это как раз про них. Сколько шлюх встречал с очень миловидной внешностью, которые на раз-два ипались со всеми подряд, спортсменки не такие.

    17.03.2025

  • zg

    Логично!Че уж!)

    17.03.2025

  • zg

    :rofl::rofl::rofl:У нас в МАИ на двигателях и летательных аппаратах так и было!)))))Помню шел документы подавать и стоят 3 мадамы,одна страшней другой и думаю,вот не дай бог в моей группе будут,все 3 и оказались!Они когда в первый день,на представлении факультета в зале шли по ряду и здоровались,я просто промычал что то нечленораздельное вместо здрасьте,потом даже стыдно чутка стало за это!)))))

    17.03.2025

  • Millwall82

    у меня группа была, где на 25 мужиков было 5 женщин, технари естесн, и вот казалось просто страшные женщины (да простят меня сокурнисницы) пользовались мужским вниманием, одна лишь красивая была, слабый технарь, но одногруппники конечно помогали во всем.

    17.03.2025

  • Millwall82

    это ты зря, бывают и крайне умные, молодые и студентки. Просто пошли по спортивной стезе, ништяков и плюшек спорт дает на самом деле немало. Другое дело, что раньше в физы девушки поступали не просто так, как и в технари. Когда 3-4 девушки на весь поток из 100 мужиков остальных, даже крокодилы (на лицо) порой симпотными считались.

    17.03.2025

  • zg

    Дык это бабы!))))))))))Я не шовенист,но баба-спортсменка,еще и молодая,умом блистать не может по определению!))))

    17.03.2025

  • Millwall82

    ну скорее единицы, со спортменсками которыми встречался в молодости (локальные физы), не сказать что они умны были, но в хорошей физической форме и растяжке, это да. Возможно это конечно и стереотип, но спортсмены его никогда и не опровергали)

    17.03.2025

  • zg

    )))))Ну я все таки не настолько категоричен,есть вполне адекватные,образованные ребята и их не так уж мало!)

    17.03.2025

  • Millwall82

    никогда не питал иллюзий по отношению к спортсменам, "3 класса церковно-приходской"(с) у всех, Рамос например школьный атестат получил только к 30 годам. Однако, когда футболисты (и шлюхи футболистов) пытаются быть моложе 2-3 поколений, это несколько странно.

    17.03.2025

  • zg

    Дитё(похабненькое,правда) в нем неубиваемо!)))

    17.03.2025

  • Millwall82

    и мужику под 40 уже...

    17.03.2025

  • Alnik-star

    Он такой, он с особенностями, как Джекил и Хайд в одном лице.

    17.03.2025

