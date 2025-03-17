Дзюба о титуле главного сигма-боя российского футбола: «Я такой, с особенностями»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал статус главного сигма-боя российского футбола.

— Несколько человек из шоу-бизнеса назвали тебя главным сигма-боем российского футбола. Что про это думаешь?

— Кстати, да. Маше Горбань огромное спасибо. Я слышал об этом. Наверное, завирусилось после сборов, где я немного дурачился. Если я правильно понимаю, то это значит, что я такой, с особенностями своими.

— Ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко сказала, что увидела твой вызов в звездах. Веришь и ты в астрологию?

— Ну я не очень во все это верил. В моменте казалось, что Олеся немножко бредит. Но, надо отдать ей должное, сейчас все говорят, что она была права. Что-то в этом есть, — цитирует Дзюбу пресс-служба РФС.

Дзюба попал в состав национальной команды на BetBoom Матчи Сборной России с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта).

36-летний форвард тольяттинцев в последний раз выходил на поле в составе сборной 21 июня 2021 года в матче чемпионата Европы с Данией. На его счету 30 голов за сборную России. Ему осталось забить один мяч, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной.