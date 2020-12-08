Дзюба прокомментировал итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2022

Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал результаты жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022. Россиянам предстоит сыграть с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

«Боевая группа», — написал Дзюба. Сообщение опубликовано в его Instagram.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отметил, что у сборной России очень хорошая команда.

«Жеребьевка могла сложиться лучше, а могла — хуже, — сказал специалист. — Но мы попали в первую корзину. И должны подтвердить статус фаворита. Наша цель — пробиться на чемпионат мира. И в этой группе мы можем добиться этого».

«России по силам занять первое место в группе»

Далич также назвал Словакию приличным соперником, так как она пробилась на Евро. По его мнению, у России очень хорошая команда, а Словения всегда может навязать борьбу.

Тренер же словаков Штефан Таркович считает, что фаворитом группы будет Хорватия.

«Результат жеребьевки можно только принять, — отметил он. — Не ты же выбираешь соперников. Нужно просто хорошо готовиться к каждому матчу. Хорватия будет фаворитом в нашей группе. Эта команда набирает обороты. А на второе место могут претендовать сразу несколько команд.

Финальный турнир чемпионата мира пройдет в Катаре. Соревнования состоятся 21 ноября — 18 декабря 2022 года. Отборочный турнир состоится 24 марта- 16 октября 2021 года. В марте 2022 года в стыковых матчах определятся последние участники чемпионата мира от Европы.