Дзюба процитировал персонажа "Игры престолов". Видео

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в интервью пресс-службе национальной команды процитировал персонажа популярного сериала "Игра престолов" Брана Старка.

– А зачем я еще проделал такой длинный путь? – сказал Дзюба на видео, опубликованном в Твиттере сборной России.

Угадайте, какой у Дзюбы любимый сериал 😀 pic.twitter.com/8VDjZlND8W – Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2019 г.

Напомним, ранее Дзюба раскритиковал финал "Игры престолов", назвав его "безобразием и катастрофой".

В июне национальная команда проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих встреч.

Артем Дзюба назвал финал "Игры престолов" безобразием