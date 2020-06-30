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Дзюба пригласил на матч сборной России мальчика, который покупает мячи для детских домов

30 июня 2020, 15:44
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Форвард сборной России Артем Дзюба пригласил на ближайший матч команды мальчика Савву Ярыгина.

Как сообщает пресс-служба команды, Ярыгин сдает макулатуру, а на вырученные деньги покупает футбольные мячи для детских домов. Кумиры мальчика — Криштиану Роналду и Артем Дзюба.

 

«Савва — привет, я Артем Дзюба, — сказал футболист на видео, опубликованном в Twitter сборной. — Я тут узнал твою историю и был очень сильно поражен. Ты большой молодец, умничка, вообще нереально крутой парень. Безумно приятно, что помимо Криштиану Роналду тебе нравлюсь и я.

Большое тебе спасибо, будем стараться радовать тебя в сборной России победами и стараться забивать как побольше голов. И я хочу пригласить тебя на ближайший матч сборной России. С меня — футболка. Так что надеюсь, что скоро увидимся. Пока-пока, и береги себя».

3 сентября сборная России примет команду Сербии в матче Лиги наций. Пока нет информации о том, будут ли допущены зрители на матч.

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