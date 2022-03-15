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Сегодня, 13:14

Дзюба подтвердил, что готов играть в сборной России

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что готов выступать за сборную России, пока команду возглавляет Валерий Карпин.

— В будущем вы готовы играть за сборную при Карпине?

— Да, конечно! Я поэтому и позвонил Валерию Георгиевичу, попросил, чтобы не вызывал. Как я понял, он хотел меня пригласить в сборную, и мне было неудобно отказывать. В будущем, я надеюсь, меня будут вызывать, если буду этого достоин. Конечно, любому футболисту хочется играть за сборную.

Сегодня, 15 марта, тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал состав команды на сбор, который пройдет в Москве с 21 по 27 марта. В список вошли 27 футболистов.

Ранее Дзюба объяснил, что отказался от вызова в команду на мартовский сбор по семейным обстоятельствам.

Футболисты сборной России по&nbsp;футболу. Карпин назвал состав сборной России, в нем 7 футболистов «Зенита» без Дзюбы

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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