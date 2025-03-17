Дзюба о матче с Гренадой: «Если выйду, то все ждут гола. Возможно, это — мой last dance»

Нападающий «Акрон» Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Гренады.

— По чему соскучился больше всего?

— По гимну, если честно. Меня эти мысли не отпускают, мурашки будут сто процентов.

— Что для тебя значит вызов в сборную?

— Для меня это огромная честь — представлять свою страну. Это особые ощущения. У любого спортсмена в любой дисциплине предел мечтаний — сборная страны. Это вершина карьеры. Сборная важна для любого спортсмена.

— Впереди матч с Гренадой и возможный рекорд. Какие ощущения?

— Сразу ощущение ответственности. Если выйду, то все ждут гола. Но, я так понял, что это Гренада — страна пиратов, можно так сказать. Поэтому будут биться и стараться. Моя задача — сохранять спокойствие и постараться забить. Но самое главное — чтобы мы победили. Думаю, что в этом никто не сомневается, но надо провести хороший матч и желательно забить. Но, еще раз скажу, хочется ощутить и прочувствовать гимн, потому что, возможно, это — мой last dance (англ. последний танец). Все может произойти, надо использовать свой шанс, — цитирует Дзюбу пресс-служба РФС.

Дзюба попал в состав национальной команды на BetBoom Матчи Сборной России с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта). Ранее стало известно, что нападающий выйдет на игру с Гренадой в статусе капитана команды.

36-летний форвард тольяттинцев в последний раз выходил на поле в составе сборной 21 июня 2021 года в матче чемпионата Европы с Данией. На его счету 30 голов за сборную России. Ему осталось забить один мяч, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной.