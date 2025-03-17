Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

17 марта, 20:07

Дзюба о матче с Гренадой: «Если выйду, то все ждут гола. Возможно, это — мой last dance»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Акрон» Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Гренады.

— По чему соскучился больше всего?

— По гимну, если честно. Меня эти мысли не отпускают, мурашки будут сто процентов.

— Что для тебя значит вызов в сборную?

— Для меня это огромная честь — представлять свою страну. Это особые ощущения. У любого спортсмена в любой дисциплине предел мечтаний — сборная страны. Это вершина карьеры. Сборная важна для любого спортсмена.

— Впереди матч с Гренадой и возможный рекорд. Какие ощущения?

— Сразу ощущение ответственности. Если выйду, то все ждут гола. Но, я так понял, что это Гренада — страна пиратов, можно так сказать. Поэтому будут биться и стараться. Моя задача — сохранять спокойствие и постараться забить. Но самое главное — чтобы мы победили. Думаю, что в этом никто не сомневается, но надо провести хороший матч и желательно забить. Но, еще раз скажу, хочется ощутить и прочувствовать гимн, потому что, возможно, это — мой last dance (англ. последний танец). Все может произойти, надо использовать свой шанс, — цитирует Дзюбу пресс-служба РФС.

Артем Дзюба.Назло рекордам! Карпин вернул Дзюбу в сборную. Колонка Казакова

Дзюба попал в состав национальной команды на BetBoom Матчи Сборной России с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта). Ранее стало известно, что нападающий выйдет на игру с Гренадой в статусе капитана команды.

36-летний форвард тольяттинцев в последний раз выходил на поле в составе сборной 21 июня 2021 года в матче чемпионата Европы с Данией. На его счету 30 голов за сборную России. Ему осталось забить один мяч, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной.

Источник: РФС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Артем Дзюба
Сборная России по футболу
Читайте также
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Сборная России готова к проведению матчей на нейтральных полях после возвращения
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США
Мостовой — о возможном матче против Венгрии: «Сильный соперник, но не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах»
В Киргизии заявили о заинтересованности в проведении товарищеского матча со сборной России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • александр Тарасов

    НЕ ПОЗВАЛИ, вот и не поехал! Иди, дрочи дальше.

    19.03.2025

  • Степочкин

    Какой патриот? В аутсайдерский Сьон поехал или в кукурузный чемпионат США доигрывать? Может быть в Китай или Саудовскую Аравию за баблом?

    18.03.2025

  • александр Тарасов

    Мне, лично, глубоко пох на твой рекорд и dance, не знаю уж, какой он там у тебя будет. Но зачем выдумывать вот эти песни о "гимне"! Всем ведь прекрасно видно, какой ты человек и патриот.

    18.03.2025

  • Gene63

    Откуда такая осторожность - "Если выйду..."?

    17.03.2025

  • Sehrgut

    Давай мочи...!!!

    17.03.2025

    • Дзюба рассказал о настроениях в сборной России: «Самые счастливые — спартаковцы»

    Дзюба назвал главное, чем он будет гордиться после окончания карьеры

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости