Дзюба о рекордном голе за сборную России: «Я закрыл свой гештальт, а дальше наслаждался»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал свой гол за сборную России в BetBoom товарищеском матче против Гренады (5:0).

Форвард отличился на 43-й минуте встречи. Этот гол стал для него 31-м за национальную команду — благодаря этому футболист опередил Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной.

«Я закрыл свой гештальт, а дальше наслаждался. Спасибо, что пришли, поддерживаете. Мне очень приятно такое отношение к себе. Благодаря вам хочется играть и забивать. Мы — великая страна, должны быть вместе. Спасибо Карпину, Батракову за голевую, ты лучший, спасибо РФС», — сказал Дзюба после матча.

Дзюба вышел на матч с Гренадой в стартовом составе с капитанской повязкой. Футболист был заменен на 66-й минуте встречи.

Матч против Гренады стал для Дзюбы первым с июня 2021 года.