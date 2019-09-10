Дзюба поблагодарил всех за поддержку и показал эмоции из раздевалки

Форвард сборной России Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку. Накануне россияне обыграли сборную Казахстана (1:0) в отборочном турнире Евро-2020. Единственный мяч забил Мариу Фернандес.

— Всем привет! Спасибо огромное всем вам за то, что были на стадионе, переживали за нас. Я знаю, что очень многие в барах, дома смотрели целыми компаниями, — сказал Дзюба на видео в Instagram. — Мне кажется, это самое прекрасное, что спорт, и в частности, футбол, нас всех объединяет. Мы испытываем эмоции, иногда положительные, а иногда негативные. Но я всех прошу не переоценивать и не недооценивать нашу победу. Она была непростой. Сейчас со всеми трудно играть. Хочу сказать, что безразличия в этой сборной точно не будет. Мы сражаемся, бьемся. Иногда получается лучше, иногда хуже, но это жизнь, это футбол. Мы стараемся для вас, потому что без вас футбол — это не футбол.

Также Дзюба опубликовал видео из раздевалки команды после игры.