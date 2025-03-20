Дзюба опубликовал фото с Карпиным: «Спасибо за доверие»

Нападающий «Акрона» и сборной России Артем Дзюба поблагодарил за доверие главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

36-летний форвард опубликовал фотографию с Карпиным в своем Telegram-канале. «Спасибо за доверие», — подписал снимок Дзюба.

19 марта Дзюба отметился голом в товарищеском матче против сборной Гренады (5:0). Гол стал для него 31-м за национальную команду — Артем опередил Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории сборной.

