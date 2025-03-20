Футбол
20 марта, 20:14

Дзюба опубликовал фото с Карпиным: «Спасибо за доверие»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артем Дзюба и Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Акрона» и сборной России Артем Дзюба поблагодарил за доверие главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

36-летний форвард опубликовал фотографию с Карпиным в своем Telegram-канале. «Спасибо за доверие», — подписал снимок Дзюба.

19 марта Дзюба отметился голом в товарищеском матче против сборной Гренады (5:0). Гол стал для него 31-м за национальную команду — Артем опередил Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории сборной.

Этот гол стал для него 31-м за национальную команду — благодаря этому футболист опередил Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной.

  • Oleg Sergeev

    Дзюба лучший рукоблуд, а Карпин приспособленец. Изображают симпатию - брехня!

    21.03.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Фу мля

    20.03.2025

  • marchela13

    Два чмошника.

    20.03.2025

  • Millwall82

    сомневаюсь что помирились, что Карпин, что Дзюба весьма злопамятны. История в 16 лет. Та самая, с арендой в Томь.

    20.03.2025

  • Grinopel

    А ты нацист

    20.03.2025

  • rustov

    Браво, Артем! Он становится взрослым.

    20.03.2025

  • Сергей Я.

    Ну и молодцы

    20.03.2025

  • Nik

    тренер эстонец, бомбардир чухонец

    20.03.2025

  • GeoMaS

    Прикольно: со спины как будто девушку обнимает.

    20.03.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    два афериста --и у обоих конец карьеры

    20.03.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Вот это радует: помирились Карпин и Дзюба, Майоров и Якушев. К этому и надо стремиться.

    20.03.2025

