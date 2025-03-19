Дзюба о будущем в сборной: «Мои двери открыты, а Карпин сказал, что может их в любой момент закрыть»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о том, планирует ли он продолжать выступать за сборную России.

В среду, 19 марта форвард вышел в стартовом составе на BetBoom товарищеский матч против Гренады. На 43-й минуте футболист забил гол, который стал для него 31-м в составе национальной команды. Благодаря этому Дзюба опередил Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

«Мои двери открыты, а Валерий Георгиевич сказал, что может их в любой момент закрыть. Сейчас все хорошо, я счастлив, слава богу, что здоровье позволяет играть. Если я нужен буду сборной — всегда готов приехать», — сказал Дзюба в эфире matchtv.ru.

Матч против Гренады стал для 36-летнего Дзюбы первым за сборную России с июня 2021 года и 56-м в карьере.