19 марта, 21:49

Дзюба о будущем в сборной: «Мои двери открыты, а Карпин сказал, что может их в любой момент закрыть»

Артем Дзюба и Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о том, планирует ли он продолжать выступать за сборную России.

В среду, 19 марта форвард вышел в стартовом составе на BetBoom товарищеский матч против Гренады. На 43-й минуте футболист забил гол, который стал для него 31-м в составе национальной команды. Благодаря этому Дзюба опередил Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

«Мои двери открыты, а Валерий Георгиевич сказал, что может их в любой момент закрыть. Сейчас все хорошо, я счастлив, слава богу, что здоровье позволяет играть. Если я нужен буду сборной — всегда готов приехать», — сказал Дзюба в эфире matchtv.ru.

Матч против Гренады стал для 36-летнего Дзюбы первым за сборную России с июня 2021 года и 56-м в карьере.

Валерий Карпин и&nbsp;Артем Дзюба.Россия — Гренада. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Товарищеские матчи. .
19 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
5:0
Гренада

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Строгий-но-справедливый

    Дешевое шоу на тему футбола... Ценность рекордного гола обнулена откровенной слабостью соперника.

    19.03.2025

  • frunt 2

    беспардонный самовлюбленный тип

    19.03.2025

  • TORO

    Всё, Артемий, теперь можно мемуары писать)

    19.03.2025

  • frunt 2

    теперь только в госдуму как и его малоообразованный неумный друган свищев-дрищев.

    19.03.2025

    • Кержаков отметил, что он не испытывает эмоций от рекорда Дзюбы

    Россия разгромила Гренаду, Дзюба забил рекордный 31-й гол за сборную

