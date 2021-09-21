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Дзюба объяснил решение отказаться от вызова в сборную России

15:55
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил, почему принял решение отказаться от вызова в сборную России на октябрьские отборочные матчи ЧМ-2022. Ранее футболист попал в расширенный список команды Валерия Карпина.

— Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее еще не до конца. У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру. Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет, — приводит слова Дзюбы matchtv.ru.

— Значит ли это, что вы временно приостановили карьеру в сборной?

— Нет, хочу это подчеркнуть. Мое решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас. Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь еще не раз выйти в составе нашей команде и забить не один гол.

Дзюба был капитаном сборной России с 2018 года, но не принимал участия в сентябрьских матчах к чемпионату мира против Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0).

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1408721_Dzuba_otkazalsa_ot_priglashenija_v_sbornuju_Rossii

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Иван Шитик все материалы автора

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