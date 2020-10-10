Дзюба обратился к болельщикам перед матчем с Турцией
Форвард сборной России Артем Дзюба в преддверии матча Лиги наций против Турции выступил с коротким обращением к болельщикам.
— Мы очень вас всех ждем на матче. Остальные — поддержите нас у телевизора. Нам необходима ваша поддержка в связи с пандемией. Со своей стороны постараемся вас порадовать. Дружно, единым целым. (Наталья Юрина)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.