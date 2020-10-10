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Дзюба обратился к болельщикам перед матчем с Турцией

14:00
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Форвард сборной России Артем Дзюба в преддверии матча Лиги наций против Турции выступил с коротким обращением к болельщикам.

— Мы очень вас всех ждем на матче. Остальные — поддержите нас у телевизора. Нам необходима ваша поддержка в связи с пандемией. Со своей стороны постараемся вас порадовать. Дружно, единым целым. (Наталья Юрина)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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