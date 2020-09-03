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Дзюба обошел Стрельцова и догнал Бесчастных

3 сентября 2020, 23:51
Артем Дзюба. Фото Reuters
Артем Дзюба. Фото Reuters
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Артем Дзюба оформил дубль в матче первого Лиги наций против Сербии и довел счет голов в матчах за сборную России до 26. Только три футболиста чаще отличались за отечественную национальную команду. В списке главных голеадоров 32-летний форвард «Зенита» сравнялся с Валентином Ивановым и Владимиром Бесчастных, уступая Олегу Протасову (два гола), Александру Кержакову (четыре) и Олегу Блохину (16). Кроме того, Дзюба обошел легендарного форварда 1950-1960-х Эдуарда Стрельцова, в 38 матчах за сборную СССР отличившегося 25 раз. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры в истории сборных СССР/СНГ/России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Олег Блохин

1972-1988

112

42

Александр Кержаков

2002-2016

91

30

Олег Протасов

1984-1991

68

28

Артем Дзюба

2011-н.в.

44

26

Валентин Иванов

1955-1965

59

26

Владимир Бесчастных

1992-2003

71

26

Эдуард Стрельцов

1955-1968

38

25

Виктор Колотов

1970-1978

55

22

Роман Павлюченко

2003-2012

51

21

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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