Дзюба обошел Стрельцова и догнал Бесчастных
Артем Дзюба оформил дубль в матче первого Лиги наций против Сербии и довел счет голов в матчах за сборную России до 26. Только три футболиста чаще отличались за отечественную национальную команду. В списке главных голеадоров 32-летний форвард «Зенита» сравнялся с Валентином Ивановым и Владимиром Бесчастных, уступая Олегу Протасову (два гола), Александру Кержакову (четыре) и Олегу Блохину (16). Кроме того, Дзюба обошел легендарного форварда 1950-1960-х Эдуарда Стрельцова, в 38 матчах за сборную СССР отличившегося 25 раз. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры в истории сборных СССР/СНГ/России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Олег Блохин
|
1972-1988
|
112
|
42
|
Александр Кержаков
|
2002-2016
|
91
|
30
|
Олег Протасов
|
1984-1991
|
68
|
28
|
Артем Дзюба
|
2011-н.в.
|
44
|
26
|
Валентин Иванов
|
1955-1965
|
59
|
26
|
Владимир Бесчастных
|
1992-2003
|
71
|
26
|
Эдуард Стрельцов
|
1955-1968
|
38
|
25
|
Виктор Колотов
|
1970-1978
|
55
|
22
|
Роман Павлюченко
|
2003-2012
|
51
|
21