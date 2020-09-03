Дзюба обошел Стрельцова и догнал Бесчастных

Артем Дзюба оформил дубль в матче первого Лиги наций против Сербии и довел счет голов в матчах за сборную России до 26. Только три футболиста чаще отличались за отечественную национальную команду. В списке главных голеадоров 32-летний форвард «Зенита» сравнялся с Валентином Ивановым и Владимиром Бесчастных, уступая Олегу Протасову (два гола), Александру Кержакову (четыре) и Олегу Блохину (16). Кроме того, Дзюба обошел легендарного форварда 1950-1960-х Эдуарда Стрельцова, в 38 матчах за сборную СССР отличившегося 25 раз. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры в истории сборных СССР/СНГ/России