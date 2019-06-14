Дзюба ностальгирует по домашнему чемпионату мира

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в своем Инстаграме поделился яркими кадрами ЧМ-2018.

– Сегодня ровно год со старта ЧМ-2018 в России. Время летит... Этот турнир запомнится на всю жизнь!, – подписал фотографии Дзюба. После чего получил множество восторженных комментариев от болельщиков:

dzyucherry: "Спасибо за эту сказку, парни!"

dina1980sun: "Да,мы жили одним футболом,спасибо Вам!"

kristin4ik85: "Даааа, это незабываемое событие, Артем, как в твоей жизни, так и для всей страны. Спасибо Чемпионату мира, который перевернул моё восприятие футбола. А благодаря твоей игре, этот вид спорта стал одним из любимых. Спасибо тебе и всей команде! Дальше больше. Ждём такого же на ЧЕ 2020!"

mshchgrsk_22: "@artem.dzyuba спасибо за то, что ты появился в моей жизни".

Сборная России на ЧМ-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, пенальти 2:4). Хорваты вышли в финал, где проиграли Франции (2:4). В пяти матчах турнира За пяти матчах турнира Дзюба забил 3 гола (в том числе один пенальти) и отдал 2 голевые передачи.