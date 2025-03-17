Дзюба назвал неожиданным звонок от губернатора Федорищева после вызова в сборную России

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал реакцию знакомых на его вызов в сборную России.

— Какая была самая интересная реакция на твой вызов в сборную?

— Очень много людей сразу написали, телефон разрывался. Много футболистов, хоккеисты поздравили. Наверное, неожиданным был звонок от губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева. Мы с ним пообщались очень приятно. «Акрон» впервые представлен в сборной, и это — я, — приводит слова Дзюбы официальный сайт РФС.

Дзюба попал в состав национальной команды на BetBoom Матчи Сборной России с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта).

36-летний форвард тольяттинцев в последний раз выходил на поле в составе сборной 21 июня 2021 года в матче чемпионата Европы с Данией.