17 марта, 20:13

Дзюба назвал главное, чем он будет гордиться после окончания карьеры

Сергей Ярошенко
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, чем будет гордиться больше всего после завершения карьеры.

— Что для тебя матч за сборную?

— Это такое состояние души. Умиротворение, которое внутри, гордость. Когда я закончу карьеру, главное, чем я буду гордиться, — это матчи за сборную на чемпионате мира. Это лучшее, что произошло в моей футбольной карьере, и лучшие эмоции, которые я испытывал. Я их никогда не забуду. Когда вся страна так любила футбол, как везде встречали люди. Это незабываемые ощущения. Сборная для меня — то место, где я получил все максимальные эмоции от негатива до позитива. Она всегда была для меня особым местом, — цитирует Дзюбу пресс-служба РФС.

Артем Дзюба.Назло рекордам! Карпин вернул Дзюбу в сборную. Колонка Казакова

Дзюба попал в состав национальной команды на BetBoom Матчи Сборной России с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта).

36-летний форвард тольяттинцев в последний раз выходил на поле в составе сборной 21 июня 2021 года в матче чемпионата Европы с Данией. На его счету 30 голов за сборную России. Ему осталось забить один мяч, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной.

Источник: РФС
Артем Дзюба
Сборная России по футболу
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Ничем не удивил. Для абсолютного любого игрока выступать за Сборную это гордость.

    18.03.2025

  • serkonol

    можно ругать российских футболистов, но смолов хотя бы барсе и реалу забил, а аршавин четыре на энфилде.

    18.03.2025

  • adamantane'

    Будет гордиться тайным видео, ставшим явным...

    18.03.2025

  • Роман Ткачев

    Гниль рада что поиграет ещё посмешит людей. Клоун

    18.03.2025

  • Grinopel

    Я люблю факты, а не как баран, смотреть на других. Фанаты пассионарны, но в этом и есть их провал. Они подчас мыслят чуйствами, а не логикой. Факт в том, что Дзюба - суперстрайкер и лидер - где бы он не находился. Причем, сами футболеры к нему относятся соответствующе. А интернет-дивано-анналитики это планктон. Но в одном признаю силу фанатов - борьбу с ID. Тут я на их стороне.

    18.03.2025

  • СереХа

    лишнего не болтай

    17.03.2025

  • Gordon

    За собой смотри. Фанаты от других людей отличаются только тем, что у них есть увлечение, которого нет у других, и в котором дурного не больше, чем в филателии или в игре на скрипке. Так что не понтовался бы, а немного подкмал. Если человека по итогу освистывали болельщики (далеко не только фанаты, кстати) всех сильных команд, где он играл, - дело в нём или во всех? К вопросу о понимании. А если ты такой "понимающий", что не испытываешь к этой личности омерзения, очень жаль.

    17.03.2025

  • Dexterous

    Праворуб! Ну ка левой, левой, левой - раз, два, три! Все, закончили видео. Переходим к водным процедурам.

    17.03.2025

  • Grinopel

    Смортя какие болельщики. Есть 3 категории - фанаты, любители футбола и серая масса для кассы. Фанаты - по большей части идиеты. Серой массе все фиолетово - главное, что и как "объяснят". А вот понимающим он нравился и нравится.

    17.03.2025

  • _Mike N_

    Дзюба назвал главное, чем он будет гордиться после окончания карьеры - секс-скандал с правой рукой ! :laughing::laughing::laughing:

    17.03.2025

  • marchela13

    Они друг друга стоят,Карпуша и драчуша.

    17.03.2025

  • Berkut-7

    А потом поехал на евро чуть ли не в статусе самой главной звезды и любимчика Черчесова и просто так опозорился, что хуже некуда, с Бельгией у него вообще не было вроде ни одного касания мяча за игру даже , рекордсмен сраный.

    17.03.2025

  • serkonol

    тогда черышев симпатичные голы забивал!

    17.03.2025

  • Владимир К.

    Каждый раз, вспоминая его, все будут кривиться. Как г-ном запахло.

    17.03.2025

  • Berkut-7

    Вообще Дзюбе надо бы отдохнуть после карьеры, он себя не жалел, буквально все соки из себя выжимал.

    17.03.2025

  • Berkut-7

    Будущее Дзюбы в его собственных руках , ну если поточнее, то в правой .

    17.03.2025

  • sargon

    вы никонда не дрочили?)

    17.03.2025

  • sargon

    Артем. Еще бы ты вел себя с нормально. Не плевал в людей которые тебе много дали (от Спартака до тренера Семака) то любили ба тебя многие. А так запомнишься совсем другим.

    17.03.2025

  • Djin Ignatov

    Из РФС позвонили Дзюбе и сказали , заплатишь столько БАБЛА и дали счет - если хочешь выступить за сборную ! Занзибару также позвонили из РФС и сказали - Хояешь заработать такую сумму ? Пригласи Дзюбу в сборную !! Но ЯВНО СВЕРГНУТЬ Кержакова !!

    17.03.2025

  • Александр Коваль

    а мне что-то кажется, что это из РФС сильно попросили

    17.03.2025

  • Александр Коваль

    И не стыдно ему было эту руку к голове прикладывать

    17.03.2025

  • Александр Коваль

    Домашний ЧМ запомнился для российских болельщиков "ногой вратаря" и "рукой нападающего". Парадокс!

    17.03.2025

  • Александр Коваль

    Артем встал в один ряд с Диего Армандо, только у них была "рука Бога". Чем не повод для гордости?

    17.03.2025

  • Djin Ignatov

    Видно что проведена КОМПАНИЯ по низвержению КЕРЖАКОВА !!! КТО ТО свел Занзибара с Дзюбой , может не лично , а даже по телефону , с ВЫПЛАТОЙ определенного БАБЛА Дзюбой Занзибару ! Оплачивать ВСЕ будет ДЗЮБА ! А скорее свего переводом на определенный счет !! Лимонов 5-10 а может и больше ! Ведь ВСЕ мы знакм что Занзибар не думал приглашать Дзюбу в сборную !! А получится вроде как БИЗНЕС !!

    17.03.2025

  • тем что замечательное видео утекло в сеть

    17.03.2025

  • Jean4

    А то, как за деньги продал клуб его воспитавший, тоже будет вспоминать и гордиться?

    17.03.2025

  • Вася Васильев

    мастерски орудувал руками..

    17.03.2025

  • Вася Васильев

    тем что светил своим пятном на всю страну..

    17.03.2025

  • Александр Коваль

    Если играть с Гренадами и Брунеями, то и Мелкадзе за год 50 забьет

    17.03.2025

  • zg

    Надо как в том анекдоте про Роналдо(зубастика),Дзюбу одного против Гренады выпустить!)

    17.03.2025

  • Gordon

    У меня это не фамилия, гражданин интернетный русофоб, а прозвище с ударением на первый слог. А тебе с такими взглядами искренне рекомендую отвалить, если ты ещё этого вдруг не сделал.

    17.03.2025

  • zg

    И ЗМС дали!)))

    17.03.2025

  • Gordon

    А то, что болельщики всех сильных команд, за которые он играл, его терпеть не могут, - этим не собирается гордиться?

    17.03.2025

  • Ydim

    А это- другое, люди не забудут. Он на всю жизнь останется рукаку.

    17.03.2025

  • Millwall82

    с такой фамилией, да) я же про Российскую Федерацию)

    17.03.2025

  • Gordon

    Воооот! А из него суперзвезду на ровном месте сделали.

    17.03.2025

  • Millwall82

    ну на том турнире он действительно был неплох, и главное, тот турнир показал, что и Россия может быть с человеческим лицом к миру, не звериным оскалом, это наверное самое позитивный момент в истории РФ за 35 лет. Не буду говорить тут за политику, за войну, а про то, как люди действительно были счастливы, в этом Дзюба прав 100%. Касаемо Дзюбы, его тогда взяли в самый последний момент, ни Манчини, ни Зенит на него не рассчитывали. А он доказал, и Зениту, и Манчини и сборной России.

    17.03.2025

  • Gordon

    Ууу, как всё запущено...

    17.03.2025

  • Ydim

    Если бы был человеком , а не го...м от сборной отказался бы. Это чисто по человечески. А тем более после всего, мог бы и отказаться от капитанства. Но он не отказался, в этом заключается вся его гнилая сущность.

    17.03.2025

  • Fanatico

    Она всегда была для меня особым местом, там в раздевалке всегда были особые карманы

    17.03.2025

  • Митек

    Если в сборной хороший Дзюба — она гордится Дзюбой. Если у Дзюбы хорошая сборная — он гордится собой.

    17.03.2025

  • VVVor

    Чем он будет гордиться? Тем, что он человек-г.вно?

    17.03.2025

  • КС

    Не знаю чем Зюба будет гордится, но запомнят его надолго.... Видео можно набрать на целый сериал)))) как я провёл футбольную карьеру и стал экспертом Матчтв!!!

    17.03.2025

  • инок

    "Не факт, что рекорд будет - для начала надо выйти на поле" - ехидно улыбаясь сказал Карпин))

    17.03.2025

  • ANTI BOMG

    азмудищевой задницей в раздевалке бомжей будешь гордиться?

    17.03.2025

  • serkonol

    на чм в матчах со сборными уругвая, хорватии и испании дзюба забил 1 гол, и тот с пенальти. действительно есть чем гордиться...

    17.03.2025

  • whydoesmyheartfeelsobad

    Зачем жениться, когда руки сильные.

    17.03.2025

  • jets

    А я думал он другое не забудет, чем прославился ))))

    17.03.2025

