Дзюба назвал главное, чем он будет гордиться после окончания карьеры

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, чем будет гордиться больше всего после завершения карьеры.

— Что для тебя матч за сборную?

— Это такое состояние души. Умиротворение, которое внутри, гордость. Когда я закончу карьеру, главное, чем я буду гордиться, — это матчи за сборную на чемпионате мира. Это лучшее, что произошло в моей футбольной карьере, и лучшие эмоции, которые я испытывал. Я их никогда не забуду. Когда вся страна так любила футбол, как везде встречали люди. Это незабываемые ощущения. Сборная для меня — то место, где я получил все максимальные эмоции от негатива до позитива. Она всегда была для меня особым местом, — цитирует Дзюбу пресс-служба РФС.

Дзюба попал в состав национальной команды на BetBoom Матчи Сборной России с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта).

36-летний форвард тольяттинцев в последний раз выходил на поле в составе сборной 21 июня 2021 года в матче чемпионата Европы с Данией. На его счету 30 голов за сборную России. Ему осталось забить один мяч, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной.