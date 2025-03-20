Футбол
20 марта, 13:20

Дзюба на матч Россия — Гренада вышел с сыном Александра Кержакова

Егор Сергеев
корреспондент
Артем Дзюба (справа в верхнем ряду) и Игорь Кержаков (справа в нижнем ряду).
Фото РФС

Артема Дзюбу во вчерашнем матче Россия — Гренада вывел на поле Игорь Кержаков, сын экс-нападающего сборной России и петербургского «Зенита», обладателя Кубка УЕФА в составе «Севильи» Александра Кержакова. Ему 11 лет, и он занимается футболом в столичной школе El Clasico.

19 марта Дзюба забил свой 31-й гол за сборную России, побив рекорд Александра Кержакова.

Перед игрой с Гренадой на счету каждого из них было по 30 мячей за национальную команду. Именно Кержаков исполнил первый символический удар по мячу, отдав пас Дзюбе.

КХЛ на Кинопоиске

