Дзюба на матч Россия — Гренада вышел с сыном Александра Кержакова

Артема Дзюбу во вчерашнем матче Россия — Гренада вывел на поле Игорь Кержаков, сын экс-нападающего сборной России и петербургского «Зенита», обладателя Кубка УЕФА в составе «Севильи» Александра Кержакова. Ему 11 лет, и он занимается футболом в столичной школе El Clasico.

19 марта Дзюба забил свой 31-й гол за сборную России, побив рекорд Александра Кержакова.

Перед игрой с Гренадой на счету каждого из них было по 30 мячей за национальную команду. Именно Кержаков исполнил первый символический удар по мячу, отдав пас Дзюбе.