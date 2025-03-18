Дзюба: «Закрывать двери для себя в сборной России я не буду»

Нападающий сборной России Артем Дзюба на пресс-конференции перед BetBoom матчем с Гренадой ответил на вопрос, завершит ли он карьеру в национальной команде после установления рекорда по голам.

— Вы завершите карьеру в сборной после установления рекорда?

— Главное не зацикливаться на мяче. Если я забью — буду счастлив. Если нет — вы будете злорадствовать. Закрывать двери для себя в сборной я не буду. Если я понадоблюсь, я всегда готов. Но сейчас я думаю только о матче.

Вы хотите, чтобы я скорее закончил? Все разговоры об этом. Потерпите, осталось чуть-чуть. Сейчас я не думаю о погоне за Лоськовым. У меня другая цель. Данные у всех разные, по моим — нужно набрать три очка, чтобы побить рекорд Лоськова. Но об этом сейчас не думаю.

«Не надо думать, если что, я сам закрою двери», — добавил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

36-летний форвард «Акрона» в последний раз выходил на поле в составе сборной 21 июня 2021 года в матче чемпионата Европы с Данией. На его счету 30 голов за сборную России — столько же забил Александр Кержаков.