18 марта, 19:44

Дзюба: «Закрывать двери для себя в сборной России я не буду»

Артем Бухаев
Корреспондент

Нападающий сборной России Артем Дзюба на пресс-конференции перед BetBoom матчем с Гренадой ответил на вопрос, завершит ли он карьеру в национальной команде после установления рекорда по голам.

— Вы завершите карьеру в сборной после установления рекорда?

— Главное не зацикливаться на мяче. Если я забью — буду счастлив. Если нет — вы будете злорадствовать. Закрывать двери для себя в сборной я не буду. Если я понадоблюсь, я всегда готов. Но сейчас я думаю только о матче.

Вы хотите, чтобы я скорее закончил? Все разговоры об этом. Потерпите, осталось чуть-чуть. Сейчас я не думаю о погоне за Лоськовым. У меня другая цель. Данные у всех разные, по моим — нужно набрать три очка, чтобы побить рекорд Лоськова. Но об этом сейчас не думаю.

«Не надо думать, если что, я сам закрою двери», — добавил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

36-летний форвард «Акрона» в последний раз выходил на поле в составе сборной 21 июня 2021 года в матче чемпионата Европы с Данией. На его счету 30 голов за сборную России — столько же забил Александр Кержаков.

Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
  • zg

    )))Ну как пшик,сухие цифры,а через 100 лет никто уже не вспомнит,че там как было!))))

    19.03.2025

  • SPT

    Только ценность этих рекордов нивелирована... Пшик да и только!!!

    19.03.2025

  • zg

    Учитывая уровень соперников можно и до полтиника играть,ставить рекорды на все времена!)

    18.03.2025

