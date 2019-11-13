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Дзюба и Жирков на даче Сталина. Видео от первого лица

16:38
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба, а также его партнер по клубу и национальной команде защитник Юрий Жирков посетили дачу Сталина. Она находится в Сочи, где сборная России готовится к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).

— Уважаемые подписчики, Юрий Валентинович настоятельно собрал бригаду. Как говорится три гада, дача Сталина. Разносторонние. Юрий Валентиновчи начинает экскурсию, — сказал Дзюба в Instagram. — Идемте за ним. Он готовился.

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Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




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