Дзюба и вратарь женской сборной Тодуа пробили друг другу серии пенальти. Видео

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба откликнулся на вызов основного вратаря женской команды России Эльвиры Тодуа и устроил с ней соревнования по исполнению пенальти. Форвард ранее на тренировках национальной команды неоднократно пробовал себя в воротах. В качестве пенальтиста ему удалось реализовать все попытки, а вот Тодуа не смогла реализовать несколько попыток.

- Надеюсь, после этого у вас вообще нет желания со мной связываться. Один чемпион! Девочки все равно молодцы, - сказал Дзюба, а футболистке сказал, что она исполнила пенальти примерно на равных с Андреем Луневым.