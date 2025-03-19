Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

19 марта, 23:49

Дзюба и Карпин обнялись во время товарищеского матча Россия — Гренада

Артем Дзюба и Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий Артем Дзюба и главный тренер сборной России Валерий Карпин обнялись во время BetBoom товарищеского матча против Гренады (5:0).

На 66-й минуте Карпин заменил Дзюбу, который забил один гол и сделал одну результативную передачу. Футболист, покидая поле, пожал тренеру руку и обнялся с ним.

Матч против Гренады стал для Дзюбы первым в составе сборной России с июня 2021 года, он впервые сыграл за национальную команду после того, как ее возглавил Карпин.

Гол в ворота Гренады стал для Дзюбы 31-м за сборную России. Форвард обогнал по этому показателю Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Футболисты сборной России празднуют гол Артема Дзюбы в&nbsp;ворота Гренады 19&nbsp;марта.У Дзюбы — рекорд, у России — разгромная победа над Гренадой. Сборная дарит праздник!
Товарищеские матчи. .
19 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
5:0
Гренада

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
Сборная Гренады по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Небензя указал на неспособность ракет Tomahawk изменить ситуацию в пользу ВСУ
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
В России определили список машин для такси. Что нужно знать
Популярное видео
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Сборная России готова к проведению матчей на нейтральных полях после возвращения
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США
Мостовой — о возможном матче против Венгрии: «Сильный соперник, но не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах»
В Киргизии заявили о заинтересованности в проведении товарищеского матча со сборной России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Александр Коваль

    И поцеловались

    20.03.2025

  • vadim.stomatolog6

    в точку!!!!!

    20.03.2025

  • imperiasporta

    Как можно вообще подать руку ананисту !! Куда катимся ?! В былые времена люди за такие поступки вешались или стрелялись !! Все кто подаёт руку этому .... ,это просто треш

    20.03.2025

  • Саша

    Показуха началась с Кержакова.

    20.03.2025

    • Россия — Гренада: видеообзор товарищеского матча

    Сборная России выиграла последние 7 матчей с общей разницей мячей 39-0

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости