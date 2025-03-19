Дзюба и Карпин обнялись во время товарищеского матча Россия — Гренада

Нападающий Артем Дзюба и главный тренер сборной России Валерий Карпин обнялись во время BetBoom товарищеского матча против Гренады (5:0).

На 66-й минуте Карпин заменил Дзюбу, который забил один гол и сделал одну результативную передачу. Футболист, покидая поле, пожал тренеру руку и обнялся с ним.

Матч против Гренады стал для Дзюбы первым в составе сборной России с июня 2021 года, он впервые сыграл за национальную команду после того, как ее возглавил Карпин.

Гол в ворота Гренады стал для Дзюбы 31-м за сборную России. Форвард обогнал по этому показателю Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.