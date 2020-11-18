Дзюба: «Говорю Стауче: «Вы интернет подключили? Все время что-то выдумываете»
Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился мнением о работе с тренером вратарей национальной команды Гинтарасом Стауче.
«Когда я вижу Гинтараса, всегда улыбаюсь, — сказал Дзюба в программе «Тренерский штаб» на телеканале «Матч ТВ». — Он позитивный, всегда может что-то ответить неординарно. Я иногда говорю: «Вы что, Гинтарас, интернет подключили что ли, все время что-то выдумываете». Но ему нравится, что он делает, а мы стараемся это воплотить в жизнь».
50-летний Стауче является тренером вратарей сборной России с 2016 года. Ранее он входил в тренерский штаб Станислава Черчесова в «Легии».
Сегодня российская команда сыграет с Сербией в Лиге наций. Начало матча в 22.45 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1271936_Artem_Dzuba_Inogda_govoru_Stauche_Vy_chto_Gintaras_internet_podkluchili_chto_li_vso_vrema_chto_to_vydumyvajete
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