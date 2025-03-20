Футбол
20 марта, 20:48

Дзюба, Фомин и Солдатенков не сыграют со сборной Замбии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренерский штаб сборной России определил футболистов, которые не сыграют в BetBoom товарищеском матче против Замбии, сообщается на сайте РФС.

Расположение национальной команды покинули нападающий Артем Дзюба, полузащитник Даниил Фомин и защитник Александр Солдатенков.

Матч между сборными России и Замбии пройдет 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

19 марта россияне в товарищеском матче разгромили Гренаду — 5:0. Дзюба и Фомин забили по голу, Солдатенков отыграл весь матч.

Для 36-летнего Дзюбы гол стал 31-м за национальную команду — Артем опередил Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории сборной.

Источник: РФС
  • Немальчиш

    интересно, сколько Карпину заплатили/чем запугали за такое позорище с "рекордом" Дзюбы? "Прогиб засчитан"(с)

    21.03.2025

  • Diman_madridista

    Карпину, с его феноменальным прогибом, нужно среди гимнастов выступать. Фу, а еще пытался из себя фрондёра изображать. В Оренбург его, в Сочи, еще куда-нибудь в третью лигу

    21.03.2025

  • Саша

    Состав сборной на матч с Замбией: Вратарь: Р. Ротенберг; Защитники: О. Знарок, С. Козлов, И. Никитин, А. Назаров; Полузащитники: В. Буцаев, О. Леонтьев, И. Воробьев; Нападающие: И. Ларионов, О. Федоров, А. Кудашов.

    21.03.2025

  • Oleg Sergeev

    Видимо кто-то сверху отмашку Карпину дал подтянуть этого бесфуражечного - кому-то нужно чтобы он бегал пешком, и отмашки руками в районе головы делал, типа патриотизм. Сам то Карпин не особо рвался этого рукоблуда приглашать, но условия ему поставили, тут уж не попрёшь супротив кхоллективу. А так, игры ничего не значат, только со сборной детского садика номер 54 по спаррингу пока не сговорились. Вот и давай, Дзюба, жми рекорды)

    21.03.2025

  • Oleg Sergeev

    А с кем еще "играть"? Сборная острова Северный Сентинел пока официально в Фифе не зарегистрирована. Нужно ждать)

    21.03.2025

  • Oleg Sergeev

    Пора статистику прикрыть по такой сборной, только что с Соломоновыми островами ещё не играли. Позорище и очковтирательство!

    21.03.2025

  • Михалыч

    Все довольны , все смеются

    21.03.2025

  • самарец

    Дзюба сделал своё дело....Дзюба может уходить

    21.03.2025

  • SoloWand

    Продолжая начатую не той Гренадой тему... "Отряд не заметил потери бойца"

    21.03.2025

  • chimega

    Некрасиво сделано - пригласить в сборную, чтобы дать побить рекорды в игре против дворовой команды, да ещё в товарняке...

    20.03.2025

  • Иван Берлиоз

    грустно,как-то...

    20.03.2025

  • Pavel D

    он бы играл ещё и через пять лет, пока шарик не закатит.

    20.03.2025

  • Vitamin007

    Перестаньте этим фарсом людей травмировать)) Кроме как идиотизмом эти телодвижения вокруг сборной назвать трудно...

    20.03.2025

  • инок

    Мне интересно, а если бы Дзюба вчера не забил, он бы сегодня играл?

    20.03.2025

  • Valekka

    Надо Артёму ещё шанс дать,чтобы по системе гол+пас Кержа обойти. У него 31+17,а у Кержа 30+18.

    20.03.2025

  • Valekka

    Чё хрень лепишь,какое нарушение??!!

    20.03.2025

  • Антон Саныч

    А Кержакову дадут шанс? Один)

    20.03.2025

  • ValeraK

    Филя в воротах!

    20.03.2025

  • Dexterous

    о голе дзюбы либо хорошо, либо ничего говорить не нужно.

    20.03.2025

  • Prototip

    почему все молчат, что гол дзюбы был забит с нарушением правил?

    20.03.2025

  • Dexterous

    У молодых ребят есть серьезный шанс побить в этом матче рекорд Артема. Дерзайте!

    20.03.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Оно и правильно - поиграли и хватит! Дорогу молодым! Кержаков, Зырянов и Онопко сыграют со сборной Замбии!!!

    20.03.2025

  • инок

    Правильное решение, надо дать шанс Кержакову.))

    20.03.2025

  • Valekka

    Мавр сделал своё дело-Мавр может отдохнуть!(с)

    20.03.2025

  • Александр Коваль

    В Замбии объявили траур!

    20.03.2025

  • Den211

    ох какое горе, как же мы без них с самой Замбией будем играть-то?

    20.03.2025

    • Бакаев: «Работать с Дзюбой — одно удовольствие. Все очень позитивно»

    Карпин объяснил, почему Дзюба, Фомин и Солдатенков не сыграют с Замбией

