Дзюба, Фомин и Солдатенков не сыграют со сборной Замбии

Тренерский штаб сборной России определил футболистов, которые не сыграют в BetBoom товарищеском матче против Замбии, сообщается на сайте РФС.

Расположение национальной команды покинули нападающий Артем Дзюба, полузащитник Даниил Фомин и защитник Александр Солдатенков.

Матч между сборными России и Замбии пройдет 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

19 марта россияне в товарищеском матче разгромили Гренаду — 5:0. Дзюба и Фомин забили по голу, Солдатенков отыграл весь матч.

Для 36-летнего Дзюбы гол стал 31-м за национальную команду — Артем опередил Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории сборной.