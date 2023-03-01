Дзюба: «На 99 процентов уверен, что Карпин вызвал бы меня в сборную, если бы мы сыграли с Польшей»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба считает, что Валерий Карпин вызвал бы его в сборную России на стыковой матч ЧМ-2022 против Польши, если бы российскую команду не отстранили.

«Мы с Карпиным прекрасно поговорили, когда он возглавил сборную. Он со всеми говорил минут по 30, а мы с ним сидели минут 70-80. Поговорили по душам, все друг другу сказали. Читал ли я последнее интервью Карпина про меня? Нет, а должен был? Он сказал, что я ему безразличен? То же самое. Я же говорю, что не читал это интервью. Если бы мне было не все равно, я бы, наверное, прочитал, верно?

Карьеру в сборной я не завершал. Мне, конечно же, хочется, как и любому спортсмену, забить еще один гол и стать рекордсменам по голам за сборную. А слова Карпина? Почему вы думаете, что он лукавит? Он же не может открыто заявить, что он меня ненавидит, или что постоянно обо мне думает. Понятно же, что он не будет говорить всю правду. Я не знаю, все равно ему или нет, я не задаюсь этим вопросом. Тренер Карпин и нападающий Дзюба — это не сборная России. Сборная — это что-то большее. Не должно быть каких-то личностных вопросов, мы это обсуждали. Возможно, вы бы увидели меня в сборной, если бы мы играли с Польшей. 99 процентов, что увидели бы. Думаю, что Карпин позвал бы меня на решающий матч, когда все стояло бы на кону. И я бы приехал, и бился за свою страну. Это моя страна, нет ничего лучше, чем играть за сборную. Я скучаю по гимну, по ощущениям внутри, по мурашкам. И мне все равно, кто тренер и как он ко мне относится. Если я заслуживаю и он меня вызывает, я приеду и буду играть. А что он обо мне думает — без разницы», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

В марте 2022 года сборная России должна была сыграть с Польшей в полуфинале стыкового турнира за право выйти в финальную стадию ЧМ-2022. Незадолго до игры ФИФА и УЕФА отстранили российскую команду от участия в международных турнирах.

Артем Дзюба делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за сборную России. Оба футболиста забили по 30 мячей за национальную команду.