Артем Дзюба сравнял счет в матче отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и забил 21-й гол за сборную России. 31-летний форвард сравнялся в списке лучших бомбардиров в истории команды с Романом Павлюченко, который, однако, провел на 14 встреч больше (51 против 37 у Дзюбы). Лучшие российские снайперы Александр Кержаков и Владимир Бесчастных отличились соответственно 30 и 26 раз. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры в истории сборной России

Игрок Годы Матчи Голы Александр Кержаков 2002-2016 91 30 Владимир Бесчастных 1992-2003 71 26 Артем Дзюба 2011-н.в. 37 21 Роман Павлюченко 2003-2012 51 21 Валерий Карпин 1992-2003 73 17 Андрей Аршавин 2002-2012 75 17 Дмитрий Сычев 2002-2010 47 15 Федор Смолов 2012-н.в. 40 14

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира