Кордоба: «Россия точно вышла бы из группы на ЧМ-2026»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» заявил, что сборная России смогла бы выйти из группы на ЧМ-2026.

«Сложно сказать, какими были бы шансы сборной России на ЧМ-2026. В России много хороших футболистов, здесь все продолжает развиваться, несмотря ни на что. А чемпионат мира — вещь непредсказуемая, никогда не знаешь, кто какое место займет. Но Россия точно вышла бы из группы», — сказал Кордоба «СЭ».

Российские клубы и сборные были отстранены УЕФА и ФИФА от международных соревнований в феврале 2022 года.