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Сегодня, 08:30

Кордоба: «Россия точно вышла бы из группы на ЧМ-2026»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» заявил, что сборная России смогла бы выйти из группы на ЧМ-2026.

«Сложно сказать, какими были бы шансы сборной России на ЧМ-2026. В России много хороших футболистов, здесь все продолжает развиваться, несмотря ни на что. А чемпионат мира — вещь непредсказуемая, никогда не знаешь, кто какое место займет. Но Россия точно вышла бы из группы», — сказал Кордоба «СЭ».

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба. «Особенно расстроился, когда увидел, как именно «Зенит» забил золотой гол». Интервью Кордобы

Российские клубы и сборные были отстранены УЕФА и ФИФА от международных соревнований в феврале 2022 года.

Джон Кордоба
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Краснодар
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