Джикия заявил, что соскучился по Головину и Алексею Миранчуку в сборной России
Защитник «Спартака» Георгий Джикия в комментарии для «СЭ» отреагировал на попадание полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука в расширенный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи.
— Миранчук и Головин попали в расширенный состав сборной.
— У нас с ними потрясающие отношения. Очень рад, что с ними встречусь и увижусь.
— Скучали по ним?
— Конечно, скучал!
Сборной России предстоит провести два товарищеских матча: против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).
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