Джикия заявил, что соскучился по Головину и Алексею Миранчуку в сборной России

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в комментарии для «СЭ» отреагировал на попадание полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука в расширенный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи.

— Миранчук и Головин попали в расширенный состав сборной.

— У нас с ними потрясающие отношения. Очень рад, что с ними встречусь и увижусь.

— Скучали по ним?

— Конечно, скучал!

Сборной России предстоит провести два товарищеских матча: против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).