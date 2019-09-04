Джикия заявил, что сборная России не думает о ничьей перед матчем с Шотландией

Защитник сборной России Георгий Джикия после заключительной тренировки в Новогорске сказал о том, что никакой усталости или травм у него нет, и он на сто процентов готов помогать национальной команде в предстоящих матчах. Напомним, что 6 сентября российская команда сыграет с Шотландией в матче отборочного турнира Евро-2020.

— У «Спартака» в августе был трудный график, поэтому было очень много опасений по поводу вашего и Романа Зобнина физического состояния. У игроков сборной России уже было обследование, что оно показало и как себя чувствуете?

— Хорошо себя чувствую. Никаких проблем или травм нет. Это самое главное. На сто процентов готов помогать сборной. Я здесь для этого.

— Футбольная общественность активно следила за последним днем трансферного окна. В сборной России тоже следили? Были ли трансферы, которые вас удивили?

— Не скажу. что меня что-то удивило, но, конечно, я следил за новостями, которые касались моих друзей. Ташаев покинул «Спартак» и Георгий Мелкадзе. Мы с ними пообщались, пожелал им удачи. Такова футбольная жизнь. За остальными трансферами особо не следил.

— А на мировой арене? Например, перейдет ли Неймар в «Барселону»?

— Неймар уже три месяца куда-то переходит.

— Россия сейчас идет на втором месте в группе. Будет ли ничья в Глазго хорошим результатом?

— Мы едем туда за победой. Нет задач отстоять и добыть ничью. Мы знаем свои возможности и что надо делать. Никакой ничьей в голове нет. (Елена Григорьевская)