Джикия, Смолов и Ахметов смотрят финал ЛЧ. Видео

Официальный Твиттер сборной России опубликовал видео, на котором футболисты национальной команды смотрят финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (0:2).

Полузащитник Ильзат Ахметов признался, что симпатизирует "Ливерпулю". 21-летний хавбек считает, что пенальти в ворота "Тоттенхэма" был назначен справедливо. нападающий Федор Смолов и защитник Георгий Джикия обсуждали действия форварда "шпор" Сон Хын Мина, а голкипер Антон Шунин наблюдал за финалом ЛЧ прямо во время массажа.

Подопечные главного тренера Станислава Черчесова готовятся к матчам отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Национальная команда проведет две встречи: 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих игр.

📹 Нам удалось подсмотреть, как и где футболисты @TeamRussia смотрели финал Лиги чемпионов ⚽ pic.twitter.com/EmvslS3U9t — Сборная России (@TeamRussia) 2 июня 2019 г.

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