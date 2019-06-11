Джикия считает Кипр гораздо более серьезным соперником, чем Сан-Марино

Защитник сборной России Георгий Джикия - о матче с командой Кипра в отборочном турнире Евро-2020. Ранее российская команда обыграла Сан-Марино (9:0).

-— Безусловно, понимаем, что Кипр — это гораздо более сильный соперник, — цитируют Джикию "Известия". — Настрой, как всегда, самый серьезный. В предстоящем матче будем отталкиваться только от своей игры.

11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде (21.45 по московскому времени). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Кипр.

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