Джикия рассказал о посещении русской школы в Душанбе
Защитник сбоной России Георгий Джикия прокомментировал посещение школы в Душанбе перед товарищеским матчем России с Таджикистаном.
«Приехали в школу сюда с удовольствием и отлично провели время. Круто! То что увидели пока ехали — город развивается, это приятно видеть. Школа одна из лучших, которую я видел. Тут все отлично. Ребята задавали хорошие вопросы. Игру буду смотреть со стадиона, а завтра уже начинаю подготовку к следующей игре», — рассказал Джикия «СЭ».
Ранее стало известно, что Джикия, Караваев, Митрофанов и Писарев посетили русскую школу в Душанбе и пообщались с детьми.
Товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится в четверг, 17 ноября, в Душанбе и начнется в 18.00 по московскому времени. Игра российской команды против Узбекистана пройдет в Душанбе 20 ноября и начнется в 15.00 (мск).