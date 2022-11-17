Джикия рассказал о посещении русской школы в Душанбе

Защитник сбоной России Георгий Джикия прокомментировал посещение школы в Душанбе перед товарищеским матчем России с Таджикистаном.

«Приехали в школу сюда с удовольствием и отлично провели время. Круто! То что увидели пока ехали — город развивается, это приятно видеть. Школа одна из лучших, которую я видел. Тут все отлично. Ребята задавали хорошие вопросы. Игру буду смотреть со стадиона, а завтра уже начинаю подготовку к следующей игре», — рассказал Джикия «СЭ».

Ранее стало известно, что Джикия, Караваев, Митрофанов и Писарев посетили русскую школу в Душанбе и пообщались с детьми.