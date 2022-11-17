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Сегодня, 12:13

Джикия рассказал о посещении русской школы в Душанбе

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Защитник сбоной России Георгий Джикия прокомментировал посещение школы в Душанбе перед товарищеским матчем России с Таджикистаном.

«Приехали в школу сюда с удовольствием и отлично провели время. Круто! То что увидели пока ехали — город развивается, это приятно видеть. Школа одна из лучших, которую я видел. Тут все отлично. Ребята задавали хорошие вопросы. Игру буду смотреть со стадиона, а завтра уже начинаю подготовку к следующей игре», — рассказал Джикия «СЭ».

Ранее стало известно, что Джикия, Караваев, Митрофанов и Писарев посетили русскую школу в Душанбе и пообщались с детьми.

Товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится в четверг, 17 ноября, в Душанбе и начнется в 18.00 по московскому времени. Игра российской команды против Узбекистана пройдет в Душанбе 20 ноября и начнется в 15.00 (мск).

Георгий Джикия
Сборная России по футболу
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Джикия, Караваев, Митрофанов и Писарев посетили русскую школу в Душанбе и пообщались с детьми

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