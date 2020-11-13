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Джикия рассказал, каково быть капитаном сборной России

02:26
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Защитник сборной России Георгий Джикия считает, что товарищеский матч с Молдавией поможет игрокам притереться друг к другу. Сегодня игрок «Спартака» вышел на поле с капитанской повязкой, что ему было очень приятно.

— Хорошая игра. Считаю, что мы доминировали. Конечно же, то, что не забили — нехорошо. Ничейный результат — это не то, на что настраивались. Хотели выиграть. Мы разберем свою игру, свои ошибки. У нас были хорошие моменты, хорошие подходы, поэтому идем вперед.

— Вы вышли на поле с капитанской повязкой. Как ощущения?

— Очень приятно, что Станислав Саламович доверил мне выйти в качестве капитана. Это, конечно же, большая ответственность. Это приятно.

— Было много изменений в составе. Насколько это сказалось на конечном результате?

— Сегодня многие дебютировали и впервые вышли на поле в стартовом составе. С одной стороны, очень рад за них. С другой стороны, эта игра поможет нам притереться друг к другу в дальнейшем.

Молдавия — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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