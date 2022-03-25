Джикия: «Хочу, чтобы все побыстрее закончилось и мы приступили к официальным играм»

Джикия поделился мнением об отстранении сборной России от стыковых матчей ЧМ-2022

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от тренировки с молодежной национальной сборной на сборе.

— Что ждешь завтра от тренировки с молодежкой?

— Чтобы было без травм, главное. Завтра постараемся показать то, что наигрывали на этой неделе.

В плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года сборная России должна была сыграть с Польшей 24 марта. Из-за отстранения российской сборной поляки 29 марта сыграют со Швецией.

— Лично я был расстроен. Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность. Хочу, чтобы все побыстрее закончилось и мы приступили к официальным играм.