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Сегодня, 12:43

Джикия поддержал решение сборной России отказаться от участия в турнире ЦАФА

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия считает, что решение РФС отказаться от участия в турнире ЦАФА является правильным.

«Я полностью поддерживаю решение, которое наше руководство приняло по поводу участия в чемпионате ЦАФА. Наверное, это связано с тем, что больше европейскую часть будем поддерживать. Поэтому я согласен с нашим руководством. Жду, когда сборная России вновь соберется, когда будет соперник. Потому что сборная нужна, играть нужно, желательно, так сказать, в европейской части», — приводит ТАСС слова Джикии.

Чемпионат ЦАФА будет проходить с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Источник: https://tass.ru/sport/17699517
Георгий Джикия
Сборная России по футболу
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