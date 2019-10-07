Джикия, Оздоев и Караваев с талисманом Евро-2020. Как вам?

Сборная России в официальном Twitter разместила фотографию игроков национальной команды Георгии Джикии, Магомеда Оздоева и Вячеслава Караваева с талисманом Евро-2020.

Россияне сыграют против Шотландии 10 октября в Москве (начало в 21.45 мск). Матч Кипр — Россия пройдет 13 октября в Никосии (19.00 мск).

В отборочном турнире Россия играет в группе I. Помимо Шотландии и Кипра, их соперниками являются Бельгия, Казахстан и Сан-Марино. После 6 игр команда Станислава Черчесова идет на втором месте с 15 очками из 18 возможных.

Футболисты сборной России Георгий Джикия, Магомед Оздоев и Вячеслав Караваев сфотографировались с талисманом ЕВРО-2020 и приняли участие в съемке ролика на эту тему. pic.twitter.com/vVIfSfdMm3 — Сборная России (@TeamRussia) October 7, 2019

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