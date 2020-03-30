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Джикия оценил шутку из КВН про фамилии игроков сборной России

00:13
Пост Георгия Джикии. Фото Instagram
Пост Георгия Джикии. Фото Instagram
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на шутку из КВН про национальную команду по футболу. «Армянская сборная» пошутила на тему фамилий игроков сборной России, которые якобы легче назвать, чем фамилии футболистов сборной Армении. В пример юмористы назвали Джикию, Магомеда Оздоева, Ильзата Ахметова, Сослана Джанаева и Зелимхана Бакаева.

— А что не так?" — спросил Джикия в сториз своего Instagram, обратившись к Джанаеву и Ахметову.

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