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Сегодня, 10:45

Джикия намерен продолжить карьеру в сборной России: «Вернемся с Карпиным к этому вопросу»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Химок» Георгий Джикия в разговоре с «СЭ» высказался о продолжении карьеры в сборной России.

«Нужно будет пройти хорошие сборы и подготовиться, чтобы рассматриваться в сборную. А что касается того, когда это произойдет, мы обязательно с Валерием Георгиевичем [Карпиным] созвонимся и обсудим этот момент. У нас хорошие отношения. И точно к этому вопросу вернемся. Зимой нужно хорошо подготовиться, чтобы быть рассмотренным в кандидаты», — сказал Джикия «СЭ».

31-летний защитник перешел в «Химки» в прошедшее трансферное окно. В этом сезоне защитник провел 5 матчей и не отличился результативными действиями.

Георгий Джикия
Сборная России по футболу
ФК Химки
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