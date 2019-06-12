Джикия надеется, что сборная России отблагодарила болельщиков за поддержку

Защитник сборной России Георгий Джикия поблагодарил болельщиков после матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 с Кипром (1:0), сообщает официальный сайт РФС. Игра прошла в Нижнем Новгороде вчера, 12 июня.
– Ожидали, что матч будет такой сложный?
– Я бы не сказал, что он был сложный, просто немного подвела реализация. В остальном мы контролировали игру и заслуженно победили.
– Смотрели встречу Кипра с Шотландией?
– Конечно, смотрели и разбирали их сильные и слабые стороны.
– Как поддержка на стадионе?
– Отличная поддержка. Большое спасибо, Нижний. Прекрасный стадион, прекрасные болельщики, на протяжении всего матча нас гнали вперед. Надеюсь, что мы своей победой отблагодарили их, – приводят слова Джикии пресс-служба РФС.
6 сентября сборная России сыграет на выезде с Шотландией.
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