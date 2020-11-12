Защитник «Спартака» Георгий Джикия стал капитаном сборной России в товарищеском матче с командой Молдавии, сообщает официальный Twitter сборной.

26-летний футболист сегодня проведет 26-й матч за национальную команду. В его активе один гол и один результативный пас. Первый матч за сборную он провел 5 июня 2017 года.

Матч Молдавия — Россия начнется в 20.00 по московскому времени.