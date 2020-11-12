Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Джикия — капитан сборной России в матче с Молдавией

19:18
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Защитник «Спартака» Георгий Джикия стал капитаном сборной России в товарищеском матче с командой Молдавии, сообщает официальный Twitter сборной.

26-летний футболист сегодня проведет 26-й матч за национальную команду. В его активе один гол и один результативный пас. Первый матч за сборную он провел 5 июня 2017 года.

Матч Молдавия — Россия начнется в 20.00 по московскому времени.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 7781
Все опросы
Молдавия — Россия: как закончится контрольный матч?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир