Джикия — капитан сборной России в матче с Молдавией
19:18
Защитник «Спартака» Георгий Джикия стал капитаном сборной России в товарищеском матче с командой Молдавии, сообщает официальный Twitter сборной.
Георгий Джикия — капитан @TeamRussia #МолдавияРоссия pic.twitter.com/1jlNf5X1EM— Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2020
26-летний футболист сегодня проведет 26-й матч за национальную команду. В его активе один гол и один результативный пас. Первый матч за сборную он провел 5 июня 2017 года.
Матч Молдавия — Россия начнется в 20.00 по московскому времени.
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