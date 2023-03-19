Джикия и Головин пропустят мартовский сбор сборной России

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит мартовский сбор сборной России из-за травмы бедра. Капитан «Спартака» Георгий Джикия также из-за повреждения не поможет национальной команде в ближайших матчах.

«Александр Головин из-за проблем с приводящей мышцей бедра не примет участие в мартовском сборе. По согласованию с медицинским штабом «Монако», тренерский штаб национальной сборной принял решение не рисковать здоровьем Александра. Что касается Георгия Джикия, в матче против «Оренбурга» он получил мышечную травму бедра», — сообщает пресс-служба национальной команды.

26-летний хавбек «Монако» был включен в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи. Однако 18 марта стало известно, что у него небольшая травма.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 19 марта в Новогорске. 23 марта сборная России сыграет против Ирана, а 27 числа этого же месяца встретится с командой Ирака.