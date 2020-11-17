Джикия: «Если Жирков сыграет завтра, мы только порадуемся за него и поздравим»

Защитник сборной России Георгий Джикия на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Сербии заявил, что восхищается спортивным долголетием полузащитника Юрия Жиркова.

— Жирков классный футболист, ему стоит только поаплодировать, — сказал Джикия. — Сто игр за сборную — не предел для него. Надеюсь, он и дальше будет вызываться. Если Юрий сыграет завтра, мы только порадуемся за него и поздравим. (Севастиан Терлецкий)