Джикия: «Если Жирков сыграет завтра, мы только порадуемся за него и поздравим»
15:41
Защитник сборной России Георгий Джикия на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Сербии заявил, что восхищается спортивным долголетием полузащитника Юрия Жиркова.
— Жирков классный футболист, ему стоит только поаплодировать, — сказал Джикия. — Сто игр за сборную — не предел для него. Надеюсь, он и дальше будет вызываться. Если Юрий сыграет завтра, мы только порадуемся за него и поздравим. (Севастиан Терлецкий)
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