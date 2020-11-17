Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Джикия: «Если Жирков сыграет завтра, мы только порадуемся за него и поздравим»

15:41
Теги:

Защитник сборной России Георгий Джикия на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Сербии заявил, что восхищается спортивным долголетием полузащитника Юрия Жиркова.

— Жирков классный футболист, ему стоит только поаплодировать, — сказал Джикия. — Сто игр за сборную — не предел для него. Надеюсь, он и дальше будет вызываться. Если Юрий сыграет завтра, мы только порадуемся за него и поздравим. (Севастиан Терлецкий)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 6184
Все опросы
Россия выиграет свою группу в Лиге наций?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир