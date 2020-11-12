Джикия был рад стать капитаном сборной России в матче с Молдавией

Защитник сборной России Георгий Джикия оценил игру команды в товарищеском матче с Молдавией (0:0) и рассказал, как он воспринял назначение капитаном команды.

«С хорошим настроением выходили на поле, — сказал Джикия в эфире «Матч ТВ». — Очень рад был в качестве капитана вывести сборную, пусть и на товарищескую игру. Мы не забили гол, но были подходы, хорошие удары. Поле вносило свои коррективы, не получилось качественно использовать свои моменты. До игры были настроены только на победу. Дай бог, в ближайшей игре все получится, и будет победа. Новички сборной России? Сегодня с Дивеевым провел матч, сыграли на ноль. Поздравляю его с дебютом. Новичкам — полный вперед. Никакого мандража не было. Сегодня было важно, чтобы мы притерлись друг к другу».