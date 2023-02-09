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Сегодня, 10:20

Дюрица считает, что переход в Азию пойдет на пользу РФС

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица высказал мнение о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«В этом мире меня ничего не удивляет. Не удивит и то, если российский футбол перейдет в АФК. Российские футболисты хотят играть в международных кубках и показывать свое качество. Почему бы РФС и не перейти в АФК? Такое решение обязательно пойдет на пользу российскому футболу», — приводит слова Дюрицы Sport24.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-09-takoye-resheniye-obyazatelno-poydet-na-polzu-rossiyskomu-futbolu-dyuritsa-o-perekhode-rfs-v-aziyu
Ян Дюрица
Футбол
РФС
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