Дюпин: «Кто будет лучше готов, того и поставят»

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал вызов в сборную России на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022.

«Очень рад, конечно. Приятно, что в очередной раз доверяют и взывают. Надеюсь, не подведу и принесу пользу.

Со всеми знаком. Поработаем, пообщаемся поближе. А насчет первого номера... Кто будет лучше готов, того и поставят», — сказал Дюпин в интервью клубной пресс-службе.

Национальная команда России проведет три отборочных матча чемпионата мира 2022 года против сборных Хорватии (1 сентября в Москве), Кипра (4 сентября в Никосии) и Мальты (7 сентября в Москве).