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Дюпин: «Кто будет лучше готов, того и поставят»

17:15
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Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал вызов в сборную России на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022.

«Очень рад, конечно. Приятно, что в очередной раз доверяют и взывают. Надеюсь, не подведу и принесу пользу.

Со всеми знаком. Поработаем, пообщаемся поближе. А насчет первого номера... Кто будет лучше готов, того и поставят», — сказал Дюпин в интервью клубной пресс-службе.

Национальная команда России проведет три отборочных матча чемпионата мира 2022 года против сборных Хорватии (1 сентября в Москве), Кипра (4 сентября в Никосии) и Мальты (7 сентября в Москве).

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры