Дюков заявил, что в сентябре возможны решения УЕФА по сборным России

Президент РФС Александр Дюков заявил, что в конце сентября УЕФА может принять решения, касающиеся отстранения сборных России от международных соревнований.

Российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.

«Лето — время, когда проводился Евро и был период отпусков у коллег. Начался сентябрь, возможно, будут какие-то решения, которые позволят нашим сборным начать возвращаться в официальные турниры. Может ли это начаться на исполкоме УЕФА в конце сентября? Все возможно», — приводит слова Дюкова «РИА Новости».

Из-за отстранения национальная команда не смогла принять участие в ЧМ-2022 и Евро-2024.