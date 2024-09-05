Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:32

Дюков заявил, что в сентябре возможны решения УЕФА по сборным России

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент РФС Александр Дюков заявил, что в конце сентября УЕФА может принять решения, касающиеся отстранения сборных России от международных соревнований.

Российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.

«Лето — время, когда проводился Евро и был период отпусков у коллег. Начался сентябрь, возможно, будут какие-то решения, которые позволят нашим сборным начать возвращаться в официальные турниры. Может ли это начаться на исполкоме УЕФА в конце сентября? Все возможно», — приводит слова Дюкова «РИА Новости».

Из-за отстранения национальная команда не смогла принять участие в ЧМ-2022 и Евро-2024.

Источник: РИА Новости
РФС
Александр Дюков
Читайте также
Россиянка Шабалина стала пятикратной паралимпийской чемпионкой
Винисиус хочет переноса ЧМ-2030 из Испании из-за ситуации с расизмом в стране
ВМС США сняли с должности командира эсминца за фото с перевернутым прицелом винтовки
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
На 74-м году жизни умер четырехкратный призер Олимпийских игр Владимир Буре
Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона с поста президента
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости