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Дюков заявил, что в 2025 году у сборной России будет больше статусных соперников

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Президент РФС Александр Дюков сказал, что сборная России в 2025 году проведет больше товарищеских матчей с командами высокого уровня.

«Матчи с неофициальными сборными исключены? Никогда не говори никогда, но у нас есть соперники, они были, есть и будут. Думаю, что в следующем году будет больше статусных соперников», — приводит ТАСС слова главы РФС.

Он подчеркнул, что первый и главный приоритет — игры с национальными командами.

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«Во-первых, нам важны рейтинговые очки. Во-вторых, мы будем стараться играть со сборными, которые занимают наиболее высокое место в рейтинге [ФИФА]. В-третьих, для нас важно проводить матчи дома перед своими болельщиками», — отметил Дюков.

В 2024 году сборная России, отстраненная от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине, одержала пять побед в пяти матчах.

В марте россияне обыграли Сербию (4:0) в Москве, в июне — Белоруссию (4:0) в Минске, в сентябре — Вьетнам (3:0) в Ханое, в ноябре — Бруней (11:0) в Краснодаре и Сирию (4:0) в Волгограде.

Источник: ТАСС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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