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Сегодня, 12:10

Дюков выразил надежду, что ФИФА и УЕФА снимут запрет в 2025 году

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков в комментарии «СЭ» высказался о недопуске сборной России к жеребьевке отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года.

— Вы ранее заявляли, что одна из целей РФС — участие сборной России в квалификации к чемпионату мира-2026. Есть ли какой-то особый механизм, по которому нас туда могут допустить?

— Когда ФИФА и УЕФА приняли решение о нашем отстранении, последовало наше обращение в CAS. Аргументация международных футбольных организаций заключалась в том, что проводить матчи и соревнования на территории России якобы небезопасно. Второй аргумент — участие наших сборных команд и клубов может привести к бойкоту со стороны других национальных ассоциаций и зарубежных клубов. И это может нарушить целостность соревнований, угрожать проведению турниров. Для того, чтобы ситуация изменилась, ФИФА и УЕФА должны снять запрет на наше участие в соревнованиях. Надеемся, что это произойдет уже в следующем году.

— То есть специального механизма нет?

— В первую очередь должно быть принято решение о снятии ограничений, которые были введены ФИФА и УЕФА.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Матчи отборочного турнира ЧМ-2026 стартуют в марте 2025-го и завершатся в ноябре того же года. Команды будут разбиты на 12 групп по четыре сборной в каждой, победители квартетов получат путевки на чемпионат мира. Четыре оставшихся места будут определены позднее в стыковых матчах с участием 16 команд: 12 сборных, занявших вторые места на групповом этапе, и четыре лучших команды Лиги наций-2024/25, которые не квалифицировались напрямую на ЧМ.

Турнир пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде — с 11 июня по 19 июля 2026 года. На него смогут попасть 16 европейских сборных.

Сборная России по футболу
Александр Дюков
УЕФА
ФИФА
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